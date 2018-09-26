السيسي: ندعم بناء الدولة في ليبيا وتوحيد الجيش

جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده من الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، مضيفا أن مصر تتطلع بدورٍ مركزي لإعادة بناء الدولة الليبية، فيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية، لتوفير بنية قادرة عن الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

وأشار السيسي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بأنه يجب أن لا ننسى أن عام قد مضى على تبنّى مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية، دون تحقيق تقدم لتنفيذها.

وأوضح الرئيس المصري، أن ما يحدث في ليبيا يستوجب على مصر، أن تُجدّد التزامنا بالحل السياسي في ليبيا بصورة غير منقوصة، وأنه لا مجال لحلول جزئية في ليبيا، لكون الأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية