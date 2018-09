«بليحق»: «نصية» مكلف بالتواصل مع «الاستشاري» بشأن السلطة التنفيذية

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،أن أعضاء مجلس النواب اتفقوا على تخويل رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية للتواصل مع مجلس الدولة الاستشاري من أجل التوصل لاتفاق حول آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وأوضح بليحق، في تصريحات له عبر الجلسة، أن هذه السلطة تتكون من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، موضحا بأن يتوجب التوصل لاتفاق في موعد أقصاه اسبوعين تبدأ من تاريخ 25 من الشهر الجاري.

ولفت بليحق، إلى أن مجلس النواب أقر إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اسبوعين من تاريخ 25 من الشهر الجاري.

