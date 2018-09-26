شؤون النازحين تزور مناطق الاشتباكات في طرابلس

تفقد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، عدد من المناطق التي شهدت الاشتباكات في طرابلس، رفقة رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين فاضل جبران ورئيس الهلال الأحمر فرع طرابلس يوسف بن يوسف وفريق من جهاز الإسعاف والطوارئ، لتقييم الوضع الميداني تمهيدا لعودة الأهالي النازحين والتأكد من سير عملية وقف إطلاق النار بشكل نهائي.

واستهدفت الجولة منطقة صلاح الدين، والمنطقة السكنية خلف معسكر اليرموك والمركز الصحي “القرقني” ونقطة الإسعاف والطوارئ عين زارة، للوقوف على الاضرار التي خلّفتها الاشتباكات، وتقييم الوضع وما تحتاجه المناطق المتضررة من الإصلاحات.

وفي سياق الزيارة، عقد اجتماع بمقر بلدية عين زارة بحضور عميد البلدية عبد الواحد بلوق، لمناقشة الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة وتحديد الأولويات العاجلة وتوفيرها.

وطالب عميد بلدية عين زارة، المجلس الرئاسي بأن يتخد الإجراءات العاجلة لدعم البلديات المتضررة من الاشتباكات وإيجاد آلية لتوفير إقامة لائقة بديلة عن المدارس، كي لا تعيق سير العملية التعليمية التي ستبدأ قريبا.

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