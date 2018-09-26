اتصالات إيطالية مكثفة بنيويورك للتحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا

أشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن الحكومة ستنتهز الحضور الدولي الكبير خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لإجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن الأزمة الليبية، التي تبقى “الأولوية الجيوسياسية” بالنسبة لروما.

وذكرت أن وزير الخارجية إينزو موافير ميلانيزي، الذي سبق رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول إلى نيويورك، بدأ الاثنين على الفور سلسلة من الاتصالات المكثفة، ويركز جزء كبير من هذا الجهد على الأعمال التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر في إقليم صقلية (جنوب).

وذكرت أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية يتحرك من أجل تحقيق هدفين. أولاً: إشراك الأمريكيين على أعلى المستويات في المؤتمر الدولي حول الازمة الليبية، بإقناع وزير الخارجية مايكل بومبيو القدوم إلى صقلية. أما الهدف الثاني فيكمن في تجاوز التناقضات مع فرنسا، من أجل الحصول على تعاون كامل من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونوهت بأنه تمّ تحديد اليوم الأربعاء موعدا للقاء ثنائي بين موافير ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مذكرة بأن الأول يعتبر المؤتمر الدولي الإيطالي حول ليبيا بمثابة “امتداد طبيعي” لقمة باريس التي انعقدت في أيار/مايو الماضي.

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