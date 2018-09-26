ماكرون يتمسك بموعد العاشر من ديسمبر لحل الأزمة الليبية

شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في الموعد المتفق عليه بين الأطراف الليبية باتفاق باريس قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لإعادة تعبئة مؤسسات الدولة حسب تعبيره .

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، إن الانتخابات هي الحل الرئيس وراء إيقاف تطورات الأحداث الدامية في ليبيا و التي تمنح المليشيات والمهربين المساحة الكافية من أجل زعزعة استقرار البلاد .

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