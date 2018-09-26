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نواب من طرابلس ومصراتة يطالبون «الرئاسي» بتنفيذ تعهداته

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، عن لقاء جمع أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينتي طرابلس ومصراتة، أمس الثلاثاء، لبحث الاشتباكات الدامية في طرابلس.

وقال قزيط في تصريحات صحافية، إن الاجتماع الذي جرى في العاصمة طرابلس خلص إلى دعم الجهود  الرامية لوقف الحرب بالعاصمة ، والتواصل مع القوة المكلفة لفض النزاع ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار للقيام بمهامها لوقف القتال وفض الاشتباكات وضمان تنفيذ الهدنة المتفق عليها.

وأضاف قزيط، أن الحضور اتفقوا على ضرورة التواصل مع لجنة الترتيبات الأمنية لضمان حسن تنفيذ ما تنص عليه الترتيبات الأمنية، ومتابعة وتقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية، مطالبين المجلس الرئاسي بالاستمرار في تنفيذ سلسلة الإجراءات التي تمكن من تحقيق  الاستقرار في البلاد.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • هؤلاء التيوس لن يكونوا من سكان طرابلس الأصليين ان سكان طرابلس الأصليين لهم ثار لذي فية اليهود السفهاء الخونه لن ينسي هكذا ببساطه ان تجارنا علي الحقير فرخ اليهوديه بادي لن ننساه

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