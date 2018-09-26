عميد بلدية عين زارة يوجه الرئاسي بدعم البلديات المتضررة من الاشتباكات

أجرى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، جولة تفقدية لعدد من المناطق التي شهدت اشتباكات بجنوب طرابلس.

وبينت إدارة التواصل والإعلام على صفحتها بموقع فيسبوك، أن الجولة التي أجريت أمس الثلاثاء، شملت منطقة “صلاح الدين”، والمنطقة السكنية خلف معسكر “اليرموك” والمركز الصحي “القرقني” ونقطة الإسعاف والطوارئ “عين زارة”، حيث تم الوقوف على الأضرار التي وقعت خلال الاشتباكات وتقييم الأوضاع والاحتياجات التي تتطلب توفيرها بشكل عاجل.

وفي ذات السياق، طالب عميد بلدية عين زارة المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم البلديات المتضررة من الاشتباكات، وإيجاد آلية لتوفير إقامة لائقة بديلة عن المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بعد الجولة التي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين يوسف جلالة، حيث شمل اللقاء مناقشة الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، وتحديد الأولويات العاجلة وتوفيرها من قبل الجهات العامة المعنية بذلك.

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