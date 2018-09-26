“صوت الشعب”: معركة طرابلس لم تنتهي وعلى حكومة الوفاق الرحيل

اعتبرت منظمة حراك صوت الشعب أن معركة طرابلس لم تنتهي بعد، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد تحالفات جديدة ستضم قوى ومناطق مختلفة ينتج عنها قوة مسلحة أكثر عدداً وعدة.

وشددت عبر صفحتها في فيسبوك، على أن الطريقة لمنع ذلك وحقن الدماء وتجنيب طرابلس ويلات الحرب، هي حل كافة التشكيلات المسلحة، و تسليم أسلحتها ومعداتها للدولة، وأن تناط مسؤولية أمن المدينة إلى قوى الشرطة والأجهزة الأمنية النظامية.

واعتبرت المنظمة أن حكومة الوفاق الوطني ضعيفة وعاجزة، بما يحتم استبدالها بحكومة وبقيادة قادرة على خوض التحدي، تستطيع فرض نفسها و تنفيذ ما سبق ذكره.

ودعت منظمة حراك صوت الشعب لحراك شعبي ضاغط في هذا الاتجاه، يحول المعركة باتجاه الحسم السياسي لا العسكري، دون إراقة قطرة دم واحدة.

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