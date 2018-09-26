الكشف عن حصيلة ضحايا الاشتباكات في طرابلس

أعلنت إدارة شؤون الجرحى عن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة العاصمة طرابلس يومي الأحد والإثنين الموافقين الـ23 والـ24 من سبتمبر الجاري.

وبحسب إحصائية صادرة عن الإدراة، سُجل مقتل شخصين من بينهم مدني، فيم بلغ عدد الجرحى 21 جريحاً.

وحول إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات من 26 أغسطس إلى 25 سبتمير، بلغ عدد القتلى 117، و404 جريحاً تراوحت إصابتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة.

ووفقاً للإحصائية، تم تسجيل 177 إصابة بسيطة، و20 مفقوداً، كما أسفرت الاشتباكات عن إجلاء 156 عائلة، فيما تم إغاثة 264 عائلة آخرى.

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