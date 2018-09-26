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ملقتى وطني في المنطقة الغربية تحت شعار “تعالوا إلى كلمة سواء”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

من المقرر أن يعقد يومي الأحد والإثنين القادمين ملتقى وطني ، يضم كافة شرائح الليبيين في المنطقة الغربية ، وذلك لوضع آلية لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة .

ويأتي هذا الملقى ضمن مبادرة ” تعالوا الى كلمة سواء ” التي أطلقتها بلدية الزنتان ، بحسب تصريح عضو المجلس البلدي الزنتان عبد الحفيظ القيب لقناة ليبيا ، الذي نوه إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع رؤيا لمستقبل ليبيا ، منوها الى أنه سيتم ايصال المبادرة وتعميمها على كافة أرجاء البلاد.

وأضاف القيب أنه تم اختيار 4 أعضاء من كل بلدية في المنطقة الغربية ، وتم تكليفهم بإعداد دراسة متكاملة عن واقع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها كل في منطقته ، ليصار إلى وضعها ضمن جدول أعمال الملتقى، الذي تم الدعوة إليه يومي الأحد والإثنين المقبلين .

وأشار القيب الى أنه تم دعوة نواب المنطقة الغربية للملتقى ، حيث سيتم تسليمهم ما ينتج عن الملتقى من توصيات لغايات ايصالها للبرلمان ، وسيتم تشكيل وفد للتواصل مع أعيان المناطق الشرقية والجنوبية لتعميم المبادرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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