المجلس الرئاسي يعتمد لائحة الإيفاد الجديدة لتعليم الوفاق

اعتمد المجلس الرئاسي لائحة الإيفاد الجديدة التي أعدتها وزارة التعليم بحكومة الوفاق من خلال لجانها الفنية المتخصصة .

وقال وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن هذه اللائحة تعتبر خطوة إصلاحية جديدة من سلسلة اصلاحات تقوم بها وزارة التعليم هدفها تطوير العملية التعليمية بكل جوانبها”.

وأوضح أن أهم الإصلاحات في هذه اللائحة، هو اقتصار الإيفاد مستقبلاً فقط على الطلبة المتحصلين على قبول من أفضل (300) جامعة أو تخصص حسب التصنيف العالمي للجامعات والذي سوف يحقق عدالة اجتماعية نهدف من خلالها اعطاء الفرصة المتساوية لكل أبناء الوطن دون تمييز ونحقق معها مخرجات تعليميه جيدة من خلال إيفاد الطالب المتميز والذي سوف يتخرج من جامعة مصنفه تصنيفاً عالمياً عالياً وكذلك تقليل البيروقراطية الإدارية التي صاحبت إجراءات الإيفاد السابقة.

من جهته قال مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين الدكتور “محمد العتوق” قال بأن اللائحة الجديدة هي بلورة لرؤية الوزارة في تنظيم ملف الإيفاد ومعالجة كافة السلبيات التي صاحبته وأهمها عدم شمولية اللائحة السابقة لكافة التفاصيل الفنية والادارية والقانونية ذات العلاقة.

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