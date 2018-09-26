تزويد بلدية الكُفرة بـ 2 مليون لتر من الوقود شهرياً

وافقت شركة المبيعات النفطية ببنغازي، على منح بلدية الكُفرة 2 مليون لتر من الوقود شهرياً ، بحسب بيان رسمي صادر عن البلدية ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”.

وقالت البلدية أن اجتماعاً عُقد صباح الثلاثاء بمقر شركة المبيعات النفطية فية بنغازي ، ضمّ عميد البلدية المهندس عبدالرحمن عقوب، وعدد من أعضائها ، و مدير إدارة المبيعات بالمنطقة الشرقية التابعة للشركة عطيه لطيوش ، بحثوا خلاله ملف نقص الوقود بالبلدة .

وتم الاتفاق على أن تصل الكمية المتفق عليها، من مستودع السرير لقربه من المدينة.

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