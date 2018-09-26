“أمن طرابلس”: البدء بإزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، بدء حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة العوائق.

وقالت المديرية، في بيان صادر عنها، إن الحملة ستباشر أعمالها اليوم الأربعاء، «لأجل أن تتعافى مدينتنا ونحو المساهمة في إزالة آثار الحرب لنستعيد الاستقرار والأمن، نعلن مباشرتنا اعتبارًا من صباح اليوم، في حملة لإزالة آثار الدمار وفتح الطرقات العامة وإزالة العوائق كافة».

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ 26 أغسطس الماضي، توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

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