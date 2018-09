أفادت مصادر محلية، بنجاة عميد بلدية درنة «منعم الغيثي»، بعد تعرضه لمحاولة محاولة إغتيال فاشلة على أيدى مجهولين.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة قابلة للتفجير وضعت بسيارته، مشيريين بأن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيكها.

