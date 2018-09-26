السيسي: نضطلع بدور مركزي لدعم بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على أن مصر تضطلع بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة الليبية خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

السيسي أشار في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عاما قد مر على تبني مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم في تنفيذها.

وبيّن السيسي أن ما يحدث في ليبيا يستوجب تجديد إلتزام بلاده بالحل السياسي كما تضمنته عناصر تلك المبادرة بصورة غير منقوصة وأنه لامجال لحلول جزئية في ليبيا كون الأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة وليس لحلول جزئية لتجاوز استنزاف البشر والموارد والبدء في مرحلة البناء.

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