قسم العلاج الطبيعي “بنالوت” واقع مرير تعكسه آهات المرضى

واقع مأساوي مرير يمر به قسم العلاج الطبيعي بمستشفى نالوت ، الذي بدأ انطلاقته بالتزامن مع افتتاح المستشفى في العام 2002 .

أجهزة متهالكة ، نقص بالكوادر الطبية ، أقسام حيوية مغلقة داخل القسم ، عمقت أزمته ، وفاقمت من المشكلة .

رئيس قسم العلاج الطبيعي في المستشفى الدكتور عياد عرفة لخّص لقناة ليبيا ، سنين طوال لمعاناة هذا القسم ، قائلا أنه يعالج كافة المرضى بمنطقة نالوت وضواحيها ، حيث يستقبل يوميا من 30 الى 40 مريضاً ، وبمعدل 600 الى 700 مريض شهرياً ، ويتم اجراء 1500 الى 1600 جلسة علاجية شهرياً.

وأضاف عرفة أنه ومنذ افتتاح القسم بالعام 2002 لم يتم تحديث معداته ، وبالتالي اضطررنا للمحافظة عليها قدر المستطاع ، إلا انها متهالكة ولا تعمل كما يجب .

وتطرق عرفة الى مشكلة نقص الكادر الطبي والفنيين ، حيث لفت الى أن عدد العاملين بالمركز حاليا فقط 9 ، وأن قسمي العلاج الكهربائي والمائي مغلقين لعدم توفرر كوادر فنية متخصصة .

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