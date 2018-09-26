“حكماء وأعيان تاجوراء” يكشف عن تفاصيل بنود اتفاق الصلح مع سوق الجمعة

أفصح مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء عن ملخص الاتفاق بين منطقتي تاجوراء وسوق الجمعة بشأن ما عرف بأحداث امعيتيقة، والذي أفضى إلى الإفراج على المحتجزين بتاريخ 24/09/2018م.

وقال المجلس عبر صفحته في فيسبوك، إنه “بعد عدة لقاءات شارك فيها المجلس، جمعت الطرفين من أهالي وأعيان وعوائل المتضررين، تم فيها الاتفاق على قفل القضية المتعلقة بأحداث امعيتيقة بالصلح، على أن يتم الإفراج على المحتجزين على خلفية القضية المشار إليها، بشرط أن يتم التواصل مع أهالي من قضوا في تلك الأحداث من الطرفين وأخذ موافقتهم بالتنازل على حقهم في الشق الجنائي مقابل الصلح والإبقاء على الشق المدني المتعلق بحقهم في التعويضات بما تقرره الدولة واحكام القضاء”.

وأضاف المجلس أن العائلات المعنية باركوا خطوات الصلح وأبدوا موافقتهم للتنازل على الشق الجنائي مقابل الصلح، موضحا أن التعويض يتم حسب ما تقرره الدولة واحكام القضاء، أو أن يتم تجميع مبلغ من المال يتم جبر ضررهم به بالتوازي مع تنازلهم عن القضية.

وقد تمت الموافقة على المقترح الثاني وتنفيذ الإفراج عن المحتجزين بسبب القضية المشار إليها من الطرفين.

ونفى المجلس عدم صحة أي معلومات أخرى نشرت في مواقع التواصل تخالف ما ذكر أعلاه، منوها إلى أن المسؤولين في الدولة لم يفعلوا أي شيء يذكر لإنهاء الخلاف وإزالة أسبابه.

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