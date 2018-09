رجال المفرقعات يواصلون تطهير طرابلس من مخلفات الحرب

المتوسط:

يواصل رجال إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية جهودهم في تمشيط مناطق الاقتتال بالعاصمة طرابلس وتطهيرها من أي مخلفات للحرب، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق للمصالحة ووقف إطلاق النار بعد معارك طاحنة شهدتها المدينة منذ ما يقرب من شهر.

وقالت إدارة المفرقعات، في بيان عبر صفحتها بـ«فيسبوك׃ «إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بعض المناطق بالعاصمة وخوف المواطنين من الرجوع إلى بيوتهم بسبب المخلفات الحربية، يتنقل رجال الإدارة من مكان إلى آخر، ومن منطقه إلى أخرى، وبين الأحياء الخالية من السكان التي هجرها أهلها لتطهير تلك المناطق من مخلفات الحرب».

وأضافت الإدارة «أن رجالها يقفون على خطوط النار معرضين حياتهم لخطر الموت لكي يتمكنوا من إزالة قذائف وصواريخ الموت من المنازل والمدارس والمساجد بمناطق صلاح الدين، وعين زارة، ووادي الربيع، وومشروع الهضبة، وطريق المطار، وخلة الفرجان».

وشددت أن أعضائها يعملون على قدم وساق لعودة الأمن والأمان إلى جميع مناطق العاصمة حتى تعود الحياة فيها من جديد وترجع الابتسامة إلى كل المواطنين، لافتة إلى أعضاءها أزالوا أمس 3 صاروخ صغير الحجم وبقايا قذيفة مدفعية بمنطقة خلة الفرجان.

