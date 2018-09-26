السلطات التونسية تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون يورو من ليبيا إلى تركيا عبر مطار تونس

ليبيا – تمكنت السلطات التونسية بمطار تونس قرطاج اليوم الاربعاء من إحباط عملية نقل مبلغ مليون و160 ألف يورو نقداً من ليبيا إلى تونس .

السلطات النونسية كشفت بحسب صحيفة موزاييك التونسية بان الشخص الذي بحوزته الاموال ليبي الجنسية دون أن تكشف عن اسمه ، مبينةً بأن المواطن الليبي كان قادماً من ليبيا وينوي نقل الاموال إلى تركيا دون الحصول على تصريح بنقل هذه الاموال.

وأوضحت الصحيفة بأن السلطات التونسية في مطار تونس قرطاج استشارة النيابة العمومية والتي أذنت بفتح تحقيق في الغرض لدى القطب القضائي الإقتصادي والمالي التونسي بشأن الواقعة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية