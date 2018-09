شهدت مدينة الزاوية ، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء،سيولاً في عدد من المناطق الأمر الذي أعاق حركة المرور وتسبب في أغراق أجزاء واسعة من شوارع المدينة، في ظل تساقط غزير للأمطار.

وفي العاصمة طرابلس، تساقطت أمطار وسط توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة بحسب تحذيرات سابقة لجهات أمنيّة، طلبت من المواطنين أخذ الحيطةِ والحذر مع العاصفة المطرية التي ستشهدها مدن عدّة في ليبيا؛ خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى نهاية يوم غد الخميس.

وأوضح الأهالى بالمدينتين، بأن هطول الأمطار لم يتسبب في أيّ حوادث أو خسائر مادية أو بشرية.

The post «طرابلس» و«الزاوية» يغرقان في مياة الأمطار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية