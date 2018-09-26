مياه الأمطار تغلق عدداً من شوارع طرابلس

أدت مياه الأمطار التي تساقطت منذ ساعات صباح الأربعاء على طرابلس، إلى إغلاق الطريق الدائري السريع من بوابة الغيران بجنزور إلى الإشارة الضوئية في البيفي .
وأشار مراسل قناة ليبيا، إلى أن سيول الأمطار أغلقت أيضاً طرق الشط وعرادة ، وكذلك سوق الجمعة وفشلوم ، حيث تسببت بغرق العديد من المركبات .
وأشار مراسلنا إلى أن مياه الأمطار جرت بطريقها أكواما من القمامة والأتربة الناجمة عن عدم تعاون المواطنين بالنظافة ، ما ساهم بتفاقم الوضع .
كما وبين أن عدم تواجد شبكات تصريف لمياه الأمطار بسوق الجمعة وتاجوراء والنوفليين والهضبة ، أدى تراكم المياه ، وتجمعها بالشوارع.
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