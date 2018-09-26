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مياه الأمطار تغلق عدداً من شوارع طرابلس

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أدت مياه الأمطار التي تساقطت منذ ساعات صباح الأربعاء على طرابلس، إلى إغلاق الطريق الدائري السريع من بوابة الغيران بجنزور إلى الإشارة الضوئية في البيفي .

وأشار مراسل قناة ليبيا، إلى أن سيول الأمطار أغلقت أيضاً طرق الشط وعرادة ، وكذلك سوق الجمعة وفشلوم ، حيث تسببت بغرق العديد من المركبات .

وأشار مراسلنا إلى أن مياه الأمطار جرت بطريقها أكواما من القمامة والأتربة الناجمة عن عدم تعاون المواطنين بالنظافة ، ما ساهم بتفاقم الوضع .
كما وبين أن عدم تواجد شبكات تصريف لمياه الأمطار بسوق الجمعة وتاجوراء والنوفليين والهضبة ، أدى تراكم المياه ، وتجمعها بالشوارع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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