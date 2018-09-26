عضو النواب: الدستور أقر بتوقيع أكثر من 120 صوتا

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي الأربعاء، إن إقرار مشروع الاستفتاء على الدستور أقر بتوقيع أكثر من 120 عضوا خلال جلستين، وسيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات اليوم.

وأوضحت الطبلقي للرائد أنهم استندوا في تمرير المشروع لمجموع عدد حضور النواب في الجلستين الماضين الذي بلغ 120 عضوا، موضحة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال خلال الجلسة، إن آلية التصويت صحيحة ولديه الحجة والدليل في حال طعن فيها.

يذكر أن مجلس النواب أقرّ، في جلسة الاثنين المنصرم، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وعدّل الإعلان الدستوري ليتوافق مع القانون.

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