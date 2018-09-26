سلامة يُلمّح لحالة سياسية تصيبه بـ”الملل الشديد”

حدّد المبعوثُ الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالة السياسيّة التي تصيبه بـ”الملل الشديد”، لكن دون أن يوضح ما إذا كان يقصد الحالة الليبية التي تصدّى لها بفاعلية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، أم لا، إذ قال سلامة إنَّ حالة “التنافس على الكراسي” هي التي تصيبه بالملل، وهو ما حدا بالعديد من المراقبين والمواكبين للشأن الليبي إلى التوقّف عند دلالات هذه التغريدة، وفي هذا التوقيت تحديداً.

يوم تكون السياسة خدمة الناس، وتوفير الأمن، وحماية الثغور، ورفع شأن الدولة بمواجهة الغرائز الفئوية، وتنافسا صحيا بين الأفكار والبرامج، يكون لها معنى وتجللها بعض مهابة. ويوم تنزلق لتصبح مجرد تناتش كراسي فهي تصيبني بملل شديد.

— Ghassan Salame (@GhassanSalame) September 26, 2018

وفي تغريدته ذاتِها يشيرُ سلامة إلى الحالة التي تعطي للعمل السياسي “جلالاً وهيبةً” وهي أن تتلاقى الأفكار مع برامج العمل، وخدمة الناس، وتوفير الأمن وحماية الثغور. ورفع شأن الدولة في “مواجهة الغرائز الفئوية”، وفقا للمفردات التي استخدمها سلامة حرفيا، علما أن البعثة الأممية قد أصدرت “تحذيرا بالاسم” لقادة مجموعات مسلحة، قاتلت في اشتباكات العاصمة مؤخرا، وهو ما هيّأ الأجواء أمام لائحة عقوبات دولية ضدّ من ينتهك القانون، ويتسبب بفوضى أمنية في طرابلس.

وفي الأسبوعين الأخيرين أثنت دول عدّة حول العالم على “أداء وجرأة” سلامة في تصديه للأزمة الليبية، وعدم مغادرته طرابلس، واستمراره في العمل الجدي من أجل وقف إطلاق النار، الذي ظهر أخيرا مع خروقات متقطعة.

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