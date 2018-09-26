لجنة الأزمة: تراكم مياه الامطار في الشوارع الرئيسية مسؤولية شركة الخدمات العامة

تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت علي مدينة طرابلس اليوم الاربعاء في توقف وشلل الحركة المرورية في الكثير من الشوارع والتي اغلقت بسبب تراكم المياه فيها.

الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ هند شوبار قالت مازالت المشاورات قائمة مع وزارة الحكم المحلي في كيفية تفعيل دور البلديات لمساعدة شركة الخدمات العامة علي القيام بمهمة تنظيف غرف الصرف الصحي بالشوارع والأزقة.

وارجعت “شوبار” مسؤولية تراكم المياه الي قصور دور شركة الخدمات العامة حيث قالت: “سنوياً يتم صرف ميزانية تقدر بنحو 60 مليون دينار ليبي لمثل حالات الطوارئ غير ان غدارة الشركة تستخدمها في تسديد الديون السابقة ومنح مرتبات لأعداد كبيرة من العاملين غير الموجودة اطلاقاً “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية