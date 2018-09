مراقب «تعليم غدامس» يتابع سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

المتوسط:

أجرى مراقب التعليم ببلدية غدامس، خالد عبد الحميد، جولة تفقدية برفقة المتابع العام عن وزارة التعليم، ابو بكر علي ” ورئيس لجنة الإشراف والمراقبة بالمعهد، الدكتور ” خالد بشير ” وذلك للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل مواقع لجان الامتحانات، والاطمئنان على سير الامتحانات.

وأفاد مراقب التعليم غدامس، خالد عبد الحميد ” بأن العملية الامتحانية تسير بشكل المطلوب والصحيح في بلدية غدامس دون وجود أي ملاحظات تذكر. متمنيًا التوفيق للطلاب الممتحنين ومشاهدتهم العام المقبل في الجامعة.

فيما أشاد الدكتور خالد بشير، بالجهود التي بذلتها وزارة التعليم هذا العام في خطوة يهدف من خلالها إصلاح القطاع من خلال المشروع الوطني الذي سيكتب له النجاح بتكاتف الوطنيين الذي أبدوا تعاونهم مع التعليم من الجهات ذات العلاقة وأولياء الأمور.

وأضاف في السياق نفسه، بأن ما قامت به الوزارة يصب في مصلحة الطلبة من أجل تقييمهم تقييما صحيحا حتى يمنح كل ذي حق حقه، بعيداً عن المجاملة والمحاباة التي حصلت في السنوات الماضية في هضم حقوق الطلبة المتميزين بسبب الغش وعدم الانضباطية.

فيما أكد وزير التعليم أن وزارته تتابع عن كثب من خلال لجان المتابعة سير الامتحانات في المناطق التعليمية كافة وتقف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجه لجان الإشراف والمراقبة مشيرا إلى حرص الوزارة على تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات وتطبيق الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين ومن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

