الجهاني يتهم عقيلة صالح بمخالفة القوانين و مخرجات اتفاق باريس

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني في تصريحات له عبر شاشة قناة الحدث , قال إن المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح قد ارتكبت مخالفات قانونية جمة قد تدخله مرحلة الطعون القضائية، وذلك تعقيبا على الطريقة التي إعتمد بها قانون الاستفتاء على مشروع الدستور أمس الثلاثاء. وأضاف الجهاني أن إعتماد قانون الاستفتاء على مشروع الدستور “بطريقة التوقيعات” ينافي اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشدد على أن التصويت على القوانين والتشريعات يكون بشكل مباشر بحضور المصوتين شخصيا.

وأضاف الجهاني أن التوجه إلى الدستور الأن مخالف لمخرجات اتفاق باريس الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية نهاية يونيو الماضي، حيث يقضي الاتفاق، الذي أيده مجلس الأمن الدولي، بالتحضير لإجراء انتخابات برلمانية ودستورية شاملة في البلاد للخروج من حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ الإعلان عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.

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