المتوسط:

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، ” لقد دفعنا باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية ونحث السلطات الليبية على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس”.

وأضاف سلامة، خلال كلمته لمجلس حقوق الإنسان،” أن ذلك هدفه تغيير الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار”، وأكمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، ” إن الأمن لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة”.

وأوضح، ” أن مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ويتم استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد”.

وأكمل سلامة، ” لقد خلفت أعمال العنف في طرابلس 120 قتيل و400 جريح و5000 نازح وعمليات خطف ونهب”.

وأضاف سلامة،” يجب التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب ويجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات وتقديم الجناة للمحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكمل سلامة،” لعل فرض عقوبات على 6 من المتاجرين بالبشر باكورة الخطوات المستحسنة لضعضعة ثقة مرتكبي الجرائم على ما تقترفه أيديهم”.

The post “سلامة”: الأمن في ليبيا لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية