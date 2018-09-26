تعرف على الحصيلة النهائية لضحايا اشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس أفاد مراسل العنوان في طرابلس أن شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أصدرت الحصيلة النهائية لإشتباكات طرابلس والتي استمرت قرابة شهر كامل وبلغت حصيلتها 117 قتيل 404 جريح 20 مفقود. يشار إلى أن الاشتباكات في طرابلس توقفت بعد التوصل لاتفاق تهدئة بين المليشيات المتناحرة جنوب المدينة .
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صحيفة العنوان الليبية
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