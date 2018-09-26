مؤسسة النفط تبحث مع شركة فنترسهال سبل تنفيذ مشروع صيانة منظومة الرفع بالغاز

ليبيا – عقدت المؤسسة الوطنبة للنفط أمس الثلاثاء الاجتماع الفني الثاني لعام 2018 مع شركة فنترسهال بمقر الشركة وبحضور مدير ادارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة ونائب المدير العام في فنترسهال.

الإجتماع ناقش بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة مشاريع الهندسة والصيانة التي تقوم فنترسهال بتنفيذها خلال العام واهمها مشروع اعادة تشغيل GUP وحدة معالجة الغاز.

وأوصي مختصي المؤسسة بضرورة الإسراع في استكمال الصيانة وتشغيل الوحدة كما تمت مناقشة مشروع صيانة منظومة الرفع بالغاز.

كما قام بعد ذلك المختصون بتقديم عروض عن نشاطات الصحة والسلامة والبيئة وكذلك خططها المستقبلية لعودة الانتاج بمستوياته الطبيعية وتم عرض الدراسات المكمنية ونشاط صيانة الآبار وبرامج الحفر التطويري وأهم الاعمال المنجزة للمحافظة على معدلات الانتاج وباتباع الطرق المثلى لإدارة المكامن.

وحضر عن المؤسسة الوطنية للنفط مدراء تطوير الاحتياطي والإنتاج وكذلك الأخصائيين من إدارة الصحة والسلامة البيئة والادارة والمالية كما حضر من جانب فنترسهال عن طريق الدائرة المغلقة مدير عام الشركة في ليبيا وبعض الاخصائيين.

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