سياسيون خلف الستار يحركون حرب طرابلس

مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبانعقاد اجتماع وزاري حول ليبيا، توقع الليبيون أن تكون قضيتهم حاضرة في الأمم المتحدة كواحدة من أبرز الأزمات حول العالم، خصوصا بعد نشاط مكثف للبعثة الأممية مؤخرا.

لكن ذلك لم يتحقق، غابت ليبيا عن حديث الرجل الأبرز، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحدث عن النظام التجاري، منتقدا أوبك، ثم انتقد المحكمة الجنائية الدولية، ولم يلمح لسواحل المتوسط.

لكن الرئيس الفرنسي كان أكثر وضوحا، في مطالبته بمساندة اتفاق باريس باعتباره مبنيا على دعْم المؤسسات السياسية الليبية والحفاظ على سيادة الدولة.

الرؤية المصرية بدورها، والتي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تبتعدْ كثيرا عن حديث ماكرون، لكن السيسي ركز على مكافحة الإرهاب، باعتبار بلاده مشاركة أساسية في مكافحته حسب تعبيره، مذكرا بأهمية خطة الأمم المتحدة.

ما زالت إيطاليا لم تدْل بدلوها في البحر الليبي، الذي ربما غارت موانئه، وابتعد عنه ساسة العالم، لترسل اجتماعات الأمم إلى الليبيين رسالة بسيطة مفادها، إن الحل ينبع من عندكم.

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