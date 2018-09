الهلال الأحمر يطلق حملة مساعدات جديدة للنازحين من طرابلس

المتوسط:

صرّح مدير إدارة الإعلام بأمانة الهلال الأحمر الليبي؛ بهاء الكواش عن إطْلاق حملة تبرّعات جديدة، وتقديم مساعدات للنازحين من طرابلس.

كما أوضح مدير إدارة الإعلام بأمانة الهلال الأحمر الليبي أنّ الوضع الإنسانيّ في العاصمة طرابلس صعب، ويحتاج لوقفة جادّة من الجميع. فالمساعدات من هذا النوع ستغيّر من الوضع بشكل عام، وخاصّة في الظروف الحاليّة التي تشهد نقص السيولة، وأوضاع اقتصاديّة صعبة في ليبيا.

