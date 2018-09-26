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الهلال الأحمر يطلق حملة مساعدات جديدة للنازحين من طرابلس

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

صرّح مدير إدارة الإعلام بأمانة الهلال الأحمر الليبي؛ بهاء الكواش عن إطْلاق حملة تبرّعات جديدة، وتقديم مساعدات للنازحين من طرابلس.

كما أوضح مدير إدارة الإعلام بأمانة الهلال الأحمر الليبي أنّ الوضع الإنسانيّ في العاصمة طرابلس صعب، ويحتاج لوقفة جادّة من الجميع.  فالمساعدات من هذا النوع  ستغيّر من الوضع بشكل عام، وخاصّة في الظروف الحاليّة التي تشهد نقص السيولة، وأوضاع اقتصاديّة صعبة في ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ياشيوخ
    نهايتكم قربة يا من خرجتم على ولي أمرنا الشرعي
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء نساء رجال صغار كبار عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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