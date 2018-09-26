عميد بلدية درنة يتعهد بتوفير مقر لمنظمة الشباب

درنة 26 سبتمبر 2018 (وال) – تعهد عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي يوم أمس الثلاثاء بتوفير مقر لمنظمة الشباب لكي تدار فيه إدارتها على مستوى المنطقة الشرقية.

وتعهد الغيثي أيضا خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي العام لمنظمة الشباب و نائبه ومتابع الأملاك العامة في المنطقة الشرقية ومدير مكتب الأملاك العامة درنة والمستشار القانوني للبلدية أن يوفر لمنظمة الشباب مقراً تمارس من خلاله اختصاصاتها وتباشر نشاطاتها>

وتابع عميد بلدية درنة أنه شرف عظيم للمدينة بأن يكون مقر المنظمة العامة للشباب في قلبها، موضحًا أن دور الشباب مهم في بناء الدولة وهم يعتبروا من أهم فئات المجتمع.

ووضع الغيثي من جانبه خطه لصقل وتأهيل وتوعية وإعادة دمج الشباب في مدينة درنة وانخراطهم في مجتمع الكرامة الجديد.(وال – درنة) ب ع/ أ د

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