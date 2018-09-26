بداد قنصو يزور المجلس البلدي تاجوراء بهدف حل الإشكاليات الراهنة

أجرى وزير الحكم المحلي بداد قنصو المجلس البلدي تاجوراء اليوم الأربعاء، وكان برفقته مدير إدارة شؤون البلديات والمحافظات صلاح فطح، حيث هدفت الزيارة إلى مناقشة العديد من المواضيع والإشكاليات، بالإضافة إلى تفقد المختنقات التي حدثت جرّاء تساقط الغيث النافع، وعرض ملف النازحين، بالإضافة إلى النظر في زيادة كمية الدقيق المدعوم لمخابز بلدية تاجوراء.

ووفقاً لما ذكر عبر الصفحة الرسمية لبلدية تاجوراء فقد كان في استقبال وزير الحكم المحلي كل من عميد البلدية المكلف رمضان قبقوب، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس النواب عن تاجوراء بلخير الشعاب وخالد الأسطى .

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