سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق وعملية الكرامة تقوم بانتهاكات إنسانية جسيمة

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني والجيش التابع لعملية الكرامة تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مشيرا إلى استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد.

وأكد سلامة في كلمته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية، حاثا السلطات الليبية على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس لتغيير الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار.

وشدد سلامة، على أن الأمن لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن أعمال العنف في طرابلس خلفت 120 قتيلا و400 جريحا، بالإضافة إلى 5000 نازح، وعمليات خطف ونهب، وفق ما نشرت البعثة الأممية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم.

وذكر سلامة، أن تنظيم الدولة قتل منذ مطلع العام الجاري ما يزيد عن 57 شخصاً في 14 حادثة منفصلة، ومؤخراً استهدف التنظيم لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مؤكدا أن الهجمات الإرهابية في ازدياد، على حد قوله.

وطالب بضرورة التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب، ومعاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات وتقديم الجناة للمحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنه لعل فرض عقوبات على ستة من المتاجرين بالبشر باكورة الخطوات المستحسنة لضعضعة ثقة مرتكبي الجرائم على ما تقترفه أيديهم.

وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة في سياق كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بعثة الأمم المتحدة تدعم تعيين مقررا خاصا حول ليبيا.

وكان سلامة، قد شدد خلال تقديم إحاطته للاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه هناك حاجة إلى تحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي في ليبيا، مشيرا إلى أنهم بصدد جمع الأدلة وإعداد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال الأيام الماضية، أن الأمم المتحدة بصدد إعداد لائحة تضم أسماء لمنتهكي القانون الإنساني الدولي لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران، حسب قولها.

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