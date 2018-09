«داخلية الوفاق» تتفقد الأمن المركزي بمنطقة صلاح الدين

المتوسط:

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء بجولة تفقدية للإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة صلاح الدين.

وتأتي هذه الجولة لتوثيق الجهود التي تبذل من قبل منتسبي الإدارة للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد عميد جمال الباشا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي على ضرورة التحلي بالضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة لظهور بالمظهر الحسن ومعاملة المواطن بصورة حسنة.

