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قرار الرئاسي يفتح العيون على السجون السرية

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر 83 محتجزا سجن معيتيقة، شملهم قرار المجلس الرئاسي رقم 1304، الذي نص على الإفراج عن السجناء الذين تجاوزوا مددهم القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم، لكنه فتح الأعين على أوضاع السجون السرية في ليبيا.

قرار الرئاسي يفتح باب الحديث عن المئات الذين يقبعون في السجون الخارجة عن إدارة الدولة وأوضاع السجون السرية التي تديرها المجموعات المسلحة وما يتعرض له المعتقلون.

وتتزامن الخطوة مع تحديات كبيرة تواجهها ليبيا عامة وطرابلس خاصة، طرح على إثرها مراقبون تساؤلات وشكوك عن باقي المساجين وأوضاعهم وعن سبب تأخير محاكمتهم، مع الحديث عن معلومات مؤكدة لنحو 2600 سجين داخل أسوار معيتيقة، فلا أحد يعرف حقيقة ما يجري خلفها في ظل غياب العدل والإجراءات القانونية العلنية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عقد اجتماعا مع وزير الداخلية عبد السلام عاشور، ووزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد، ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، لمراجعة أوضاع السجون بشكل عام وإجراءات توفير الحماية اللازمة لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • غادر 83 محتجزا سجن معيتيقة، شملهم قرار المجلس الرئاسي رقم 1304، الذي نص على الإفراج عن السجناء الذين تجاوزوا مددهم القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم، لكنه فتح الأعين على أوضاع السجون السرية في ليبيا ؟
    == أين كان الرئاسي طوال هذه المدة ؟ ثم كيف يكون رئاسي وسلطته لا تتعدي مقاس نعله ”

    قرار الرئاسي يفتح باب الحديث عن المئات الذين يقبعون في السجون الخارجة عن إدارة الدولة وأوضاع السجون السرية التي تديرها المجموعات المسلحة وما يتعرض له المعتقلون.
    == هل يعقل ان تكون سجون سرية خارج في دولة وحكومتها نائمة ؟

    وتتزامن الخطوة مع تحديات كبيرة تواجهها ليبيا عامة وطرابلس خاصة، طرح على إثرها مراقبون تساؤلات وشكوك عن باقي المساجين وأوضاعهم وعن سبب تأخير محاكمتهم، مع الحديث عن معلومات مؤكدة لنحو 2600 سجين داخل أسوار معيتيقة، فلا أحد يعرف حقيقة ما يجري خلفها في ظل غياب العدل والإجراءات القانونية العلنية.
    == المفروض على النائب العام ان يتخلى عن منصبه لأنه غير قادر على تحقيق العدالة ؟
    وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عقد اجتماعا مع وزير الداخلية عبد السلام عاشور، ووزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد، ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، لمراجعة أوضاع السجون بشكل عام وإجراءات توفير الحماية اللازمة لها.

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