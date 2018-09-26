المستشفى الميداني.. عمل كبير بمحنة طرابلس

يدار المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى طرابلس، بكوادر ليبية شابة قامت بعمل كبير في محنة طرابلس الأخيرة حيث قدم خدماته للجرحى وفتح ممرات آمنة للمدنيين وتقديم مساعدة لغيرهم من العالقين.

وقام العاملون بالمستشفى بعمل لا محدود في أوضاع كانت خطيرة إلى أبعد حد رغم محدودية الإمكانيات، إلا أنهم أدوا واجبهم على أكمل وجه من خلال ثلاث مستشفيات متنقلة.

ووثّقت إدارة شؤون الجرحى طرابلس حصيلة الضحايا من أغسطس حتى اليوم بنحو 116 قتيلا وأكثر من 393 جريحا و21 مفقودا.

وكانت الاستجابة الإنسانية سريعة من العاملين لأكثر الناس تضررا أثناء الصراع الأخير رغم كل السوء الذي ظهر في هذه الحرب، إلا أن روح الشباب تجاوزت كل العقبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية