مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات لـ500 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات بطرابلس

قدمت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة وبالتنسيق مع المجلس البلدي ترهونة الدعم لـ 500 عائلة نازحة في مدينة ترهونة والخارجة من مناطق الاشتباكات في طرابلس.

أوضحت المفوضية عبر مكتبها الإعلامي بأن المساعدات قد وزعت خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 130 شخصاً من العوائل النازحة بالمنطقة الغربية لتوفير الفرش والبطانيات ومواد النظافة الشخصية وحفاظات للأطفال.

استهدفت المفوضية في دعمها العوائل النازحة من منازلها بالعاصمة نحو بعض المدارس المتواجدة في مناطق آمنة والتي خصصت لاستقبالهم في هذه الظروف العصيبة.

أشارت المفوضية إلى أن الاشتباكات تسببت بنزوح 1500 عائلة من أصل 5000 عائلة إلى عدة مواقع داخل طرابلس وخارجها بحثاً عن الأمن .

