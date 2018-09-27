تحسبًا لأحوال الطقس…مرور بنغازي يحذر والبلدية ترفع حالة التأهب

أخبار ليبيا24

دعا قسم المرور والتراخيص بنغازي مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية وإتباع قواعد وآداب المرور على الطريق العام حفاظا على السلامة بشأن احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة.

وشدد قسم المرور على المواطنين بتخفيف حركة السير إلا للضرورة القصوى حتى مرور هذه الموجة من أجل سلامة الجميع، مشير إلى أن الهيأة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على الساحل الشرقي للبلاد.

ومن جهته، أصدر عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار تعليماته للاستعداد ورفع حالة التأهب من أجل حماية المدينة وسكانها من أي مخاطر قد تحدث وتفادياً للأضرار المتوقعة.

واستعرض العبار الوضع الحالي بالمدينة ومدى جاهزية واستعداد الجهات ذات العلاقة للسيطرة وتفادي أي كوارث بيئية ممكن أن تحدث نتيجة الأحوال الجوية الطارئة التي من المتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة ممكن أن تسبب في مشاكل تضر بالمواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة.

وتم الاتفاق على اتخاذ التدابير اللازمة و التي على رأسها تسخير كافة الإمكانيات من آليات و مضخات ومعدات تابعة للشركات العامة والخاصة بحيث تكون تحت تصرف الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي وفق المواقع التي تحددها الشركة.

واتفق أيضًا على أن يكون مقر هيأة السلامة الوطنية في منطقة سيدي حسين هو المقر الرئيسي لغرفة الطوارئ بالإضافة إلى الغرفة الأمنية وغرفة قطاع الصحة التي حدد مقرها بجهاز الإسعاف والطوارئ.

وأكدت بلدية بنغازي أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أرقام هواتف الطوارئ للجهات الخاصة منبهة كافة المواطنين بضرورة التعاون و التكاثف مع الجهات المختصة لتفادي حدوث أي أخطار تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

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