معارض قطري: تميم «خيال المآتة».. وكلمته أمام الأمم المتحدة تطبيل وصياح

وصف المعارض القطرى، خالد الهيل، أمير قطر تميم بن حمد، أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ«خيال المآتة».

وقال «الهيل» خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «لا جديد فى خطاب خيال المآتة، فلقد تعودنا على التطبيل والصياح والعويل، لا توجد حلول ولا توجد بوادر عملية من تميم لإنقاذ ما تبقى من بقايا حكمه، انتهى».

جدير بالذكر، أن كلمة «تميم» أمام الأمم المتحدة حملت الكثير من التناقض والمغالطات التي تخالف الواقع، كما لم يقدم أي جديد على كافة الأصعدة، بل جاء متخبطا مهزوزا لا يحمل الحجة أو البرهان على ما به من مهاترات، حيث ظهر خطابًا مكدسًا بالأكاذيب والادعاءات، وليس أدل على ذلك من التظاهرات التي وقفت أمام مبنى الأمم المتحدة رافضة لسياسات قطر الداعمة بشكل واضح وجلى للقضايا التي تثير القلق وتعمل إحداث الفرقة بين أبناء الأمة العربية.

لاجديد في خطاب خيال المآته فلقد تعودنا على التطبير والصياح والعويل ، لاتوجد حلول ولا توجد بوادر عملية من تميم لانقاذ ماتبقى من بقايا حكمه. انتهى…. — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) September 26, 2018

