اخبار ليبيا الان

معارض قطري: تميم «خيال المآتة».. وكلمته أمام الأمم المتحدة تطبيل وصياح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وصف المعارض القطرى، خالد الهيل، أمير قطر تميم بن حمد، أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ«خيال المآتة».

وقال «الهيل» خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «لا جديد فى خطاب خيال المآتة، فلقد تعودنا على التطبيل والصياح والعويل، لا توجد حلول ولا توجد بوادر عملية من تميم لإنقاذ ما تبقى من بقايا حكمه، انتهى».

جدير بالذكر، أن كلمة «تميم» أمام الأمم المتحدة حملت الكثير من التناقض والمغالطات التي تخالف الواقع، كما لم يقدم أي جديد على كافة الأصعدة، بل جاء متخبطا مهزوزا لا يحمل الحجة أو البرهان على ما به من مهاترات، حيث ظهر خطابًا مكدسًا بالأكاذيب والادعاءات، وليس أدل على ذلك من التظاهرات التي وقفت أمام مبنى الأمم المتحدة رافضة لسياسات قطر الداعمة بشكل واضح وجلى للقضايا التي تثير القلق وتعمل إحداث الفرقة بين أبناء الأمة العربية.

 

The post معارض قطري: تميم «خيال المآتة».. وكلمته أمام الأمم المتحدة تطبيل وصياح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك