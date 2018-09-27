بعد تاجوراء ..المعداني يطالب النائب العام بإطلاق سراح سجناء سرت ممن تجاوزت فترة حبسهم المدة القانونية

ليبيا – وجّه عميد بلدية سرت مختار المعداني الأربعاء رسالة رسمية إلى وزير عدل الوفاق يطالب فيها بالإفراج عن السجناء من أبناء سرت وكافة المدن الليبية ممن أنهوا مددهم القانونية أو يعانون من أوضاع صحية سيئة.

المعداني أوضح في رسالته والذي تلقت المرصد نسخة منه أن المطالبة بالإفراج عن السجناء تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 1304 لسنة 2018 .

وينص القرار على إخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنهم.

وتأتي هذه المطالبة بعد أقل من 24 ساعة عن إطلاق قوة الردع الخاصة سراح أكثر من 100 سجين غالبيتهم من تاجوراء وذلك بأمر من النائب العام عقب سويعات من إتفاق للمصالحة مع بلدية سوق الجمعة ودفع المجلس الرئاسي لدية القتلى فى هجوم يناير على قاعدة معيتيقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية