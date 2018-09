المتوسط:

تصدرت الأوضاع في ليبيا، مباحثات وزير الشؤون الخارجية الجزائري؛ عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء، بنيويورك خلال لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضح «مساهل»، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه التقي على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره الفرنسي، حيث شمل اللقاء تناول العلاقات الثنائية، و الاستحقاقات الثنائية المقبلة وكذا الأوضاع في مالي وليبيا والصحراء الغربية والجزائر وفرنسا.

على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقيت نظيري الفرنسي @JY_LeDrian . تحادثنا حول العلاقات الثنائية، و الاستحقاقات الثنائية المقبلة و كذا الأوضاع في #مالي #ليبيا و #الصحراء_الغربية #الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/nH7fNPjtIg — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) September 26, 2018

The post الأوضاع في ليبيا تتصدر مباحثات وزير الخارجية الجزائري ونظيره الفرنسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية