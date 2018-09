«سيالة» يشارك بكلمة في اجتماع اليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية

المتوسط:

شارك وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018 في الاجتماع الرفيع المستوى لليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية.

وألقى «سيالة» كلمة عبر خلالها عن ضرورة القضاء التام على هذه الأسلحة من خلال التحلي بالإرادة السياسية اللازمة لقادة ورؤساء الدول المالكة لهذا النوع من الأسلحة، بما يفضي إلى التخلص منها نهائياً.

وأكد رئيس الوفد الليبي المشارك في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة العمل من خلال كافة الدول للقضاء عليها لما تمثله من خطر فتاك على البشرية كافة.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل في يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية.

