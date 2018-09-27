بلديات المنطقة الغربية في اجتماع لحل الأزمة

عقدت اللجنة التحضيرية لملتقى مكونات بلديات المنطقة الغربية اجتماعاً لوضع جدول أعمال بشأن مبادرة الزنتان لحل الأزمة الليبية .

انتظم الاجتماع التحضيري تحت شعار”تعالوا إلى كلمة سواء” وجاء التمثيل على مستوى عمداء البلديات ومن ينوب عنهم وناقشوا موعد أول اجتماع رسمي، واتفق الجميع على تزكية أربعة أشخاص من كل بلدية لينضموا إلى فريق عمل المبادرة المتجه إلى المنطقة الشرقية .

وخلص الاجتماع إلى عدد من النقاط الأولية أبرزها اخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وتسليم الأسلحة الثقيلة وتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل فوري والاسراع في تنفيد الترتيبات الأمنية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في الزاوية والتسريع في برنامج الإصلاحات الإقتصادية .

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