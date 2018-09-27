اخبار ليبيا الان

بلديات المنطقة الغربية في اجتماع لحل الأزمة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة التحضيرية لملتقى مكونات بلديات المنطقة الغربية اجتماعاً لوضع جدول أعمال بشأن مبادرة الزنتان لحل الأزمة الليبية .

انتظم الاجتماع التحضيري تحت شعار”تعالوا إلى كلمة سواء” وجاء التمثيل على مستوى عمداء البلديات ومن ينوب عنهم وناقشوا موعد أول اجتماع رسمي، واتفق الجميع على تزكية أربعة أشخاص من كل بلدية لينضموا إلى فريق عمل المبادرة المتجه إلى المنطقة الشرقية .

وخلص الاجتماع إلى عدد من النقاط الأولية أبرزها اخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وتسليم الأسلحة الثقيلة وتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل فوري والاسراع في تنفيد الترتيبات الأمنية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في الزاوية والتسريع في برنامج الإصلاحات الإقتصادية .

 

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك