«مرور بنغازي» يصدر تحذيرات لسائقي المركبات بتوقع هطول أمطار غزيرة

حذر قسم المرور والتراخيص بنغازي، المواطنين و سائقي المركبات الآلية، من وقعات هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة على مدينة بنغازي اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى مساء الجمعة، حسبما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية.

وطالب قسم المرور، الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية واتباع قواعد وآداب المرور على الطريق العام حفاظا على السلامة.

كما أهاب القسم بالمواطنين بضرورة تخفيف حركة السير إلا للضرورة القصوى، حتى مرور هذه الموجة من أجل السلامة العامة.

