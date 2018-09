المتوسط:

أسفرت مشاجرة بين بعض شباب منطقة القواسم بمدينة غريان، التي تقع على بعد 75 كم جنوب مدينة طرابلس، مساء أمس الأربعاء، تطورت لاستخدام السلاح عن مقتل شخصين -أشقاء- من قزان، حسبما ترددت الأنباء.

وأفادت المصادر أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شخصين أو ثلاثة آخرين، من نفس المنطقة، وأبناء الحراري بالوسط.

ولم يتضح لصحيفة «المتوسط» أسباب وقوع المشاجرة، وسنوافيكم بتطورات الأحداث أولًا بأول.

