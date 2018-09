«سيالة» يستعرض مستجدات الوضع في ليبيا مع وزير خارجية جورجيا

المتوسط:

اجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، مع الوزير ديفيد زالكليني، وزير خارجية جورجيا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وما يمكن تقديمه للمساعدة في هذه الظروف الصعبة.

وأعرب وزير خارجية جورجيا عن شكره للوزير محمد سيالة على إتمام إجراءات وقبول أوراق اعتماد سفير جورجيا الجديد لدى ليبيا بالعاصمة طرابلس ولاهتمام السلطات الليبية بقضية مواطني دولة جورجيا الموقوفين في ليبيا.

