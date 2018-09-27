ليبيا تشارك في الدورة 37 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رئيس الوفد الليبي المشارك في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة لأعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها ملوك ورؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية الذين يترأسون وفود بلدانهم لأعمال الدورة.

وبين المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ان رئيسة الجمعية العامة ماريا اسبينوزا افتتحت الجلسة كما قام الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقاء كلمة ثم شرع رؤساء الدول و الحكومات في إلقاء بياناتهم .

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