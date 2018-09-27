مصحة سند الإيوائية و “فزعة” الأطباء إلى مرزق

قام عدد من ألاطباء المختصين في الجراحة العامة بزيارة إلى مصحة سند الإيوائية في مدينة مرزق – 120كيلومتر جنوب سبها – ، للاطلاع على ما تضمه أقسام المصحة من أجهزة متطورة في مجال التقنية الطبية .

كما قام الأطباء الزائرون بإجراء بعض العمليات –كون المصحة تفتقد للجراحين ما يدفع المواطن لقطع مسافات طويلة لإجراء العلميات متجشماً عناء السفر والإقامة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تشهدها البلاد وخاصةً مناطق الجنوب – وفي هذا الشأن ستداوم المصحة على استجلاب عناصر طبية زائرة في تخصصات عديدة غير متوفرة في المسشتفيات العامة في المدينة وعلى مستوى المنطقة .

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