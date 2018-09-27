العميد مختار فرنانة يدعو الى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة النظامية

دعا العميد مختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية بالمناطق الغربية الى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة النظامية.

وأكد العميد فرنانة في حوار اجرته معه بوابة افريقيا الاخبارية ان من ضمن مهام الشرطة العسكرية هو تأمين المناطق التي يحدث بها فراغ امني بعيدا عن أي تجاذبات اخرى.

وفيما يتعلق بالمهام المسندة اليه كآمر الشرطة العسكرية بالمناطق الغربية (طرابلس ، الزاوية ، الجبل الغربي) اوضح العميد فرنانة قائلا : استلمنا مهامنا قبل عدة اشهر وحاولنا وفق الامكانيات المتاحة لنا بسط السيطرة وبث روح الآمان في المناطق التي كلفت بها.

واضاف : قمنا بتأمين المناطق ووضعنا بها تمركزات الشرطة العسكرية والبوابات بالجبل الغربي ابتداء من غريان والاصابعة والقواليش الى الرجبان اضافة الى منطقة الساحل وهي صرمان ، صبراته ، العجيلات ، الجميل ، مشيرا الى انه سيتم في المدة القريبة وضع تمركزات للشرطة العسكرية بباطن الجبل مثل بدر وتيجي.

وقال العميد فرنانة فيما يتعلق بجنوب طرابلس مثل ترهونة وسوق الخميس والسبيعة وقصر بن غشير، فقد قمنا بتأمين مستشفى السبيعة العام وكذلك مصحة العافية وبعض الأماكن الحساسة.

ولفت العميد فرنانة في حديثه الى ان ماحدث في طرابلس هو صراع بين القوات المنضوية تحت حكومة الوفاق النظامية او المجموعات المسلحة ، مبينا انه لا علاقة للشرطة العسكرية بأي حروب ، وان دورها يقتصر على تأمين المناطق التي يحدث بها فراغ امني بعيدا عن أي صراع .

وأكد آمر الشرطة العسكرية بالمناطق الغربية استعداده لتأمين طرابلس . اذا صدرت له اوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير جميع الامكانيات اللازمة لذلك.

ودعا العميد ” مختار فرنانة ” اهالي طرابلس وقف نزيف الدم وازهاق الارواح والدمار الذي لحق بالمدينة ، مطالبا الاباء والأمهات بسحب ابنائم من التشكيلات الموازية للجيش والشرطة والالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة النظامية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا